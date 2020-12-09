بالفيديو.. خطيب يروي موقفاً طريفاً له عندما اضطر لخطبة الجمعة وهو يرتدي “البدلة”

روى خطيب وإمام مسجد يدعى محمد السعوي، موقفاً طريفاً تعرض له ذات يوم حينما اضطر في إحدى المرات أن يلقي خطبة الجمعة وهو يرتدي بدلة العمل وليس الثوب والبشت، وكيف كان ردود فعل المصلين.
وقال السعوي في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يعمل موظفاً في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وفي عام 2015 وقع حـادث في وادي الظهران صباح يوم الجمعة فذهب لمباشرة العمل في الموقع.
وأضاف أنه بعد انتهائه من عمله أراد العودة لمنزله لاستبدال ملابسه قبل التوجه للمسجد، لكن الطريق كان مزدحماً ووجد نفسه أمام خيارين؛ إما أن يذهب للمسجد بزي العمل أو لا يلقي خطبة الجمعة لكنه قرر في النهاية الذهاب إلى المسجد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حينما صعد المحراب ظنه المؤذن في البداية أنه عامل قبل أن يعرف أنه الخطيب ودهش حينما رآه، مضيفاً أنه حينما ألقى السلام على المصلين رأى في وجوههم الدهشة، وأوضح لهم في بداية الخطبة السبب الذي جعله يلقي خطبته مرتدياً زي العمل.
فيديو | خطيب جمعة يفاجئ المصلين بلبس البدلة.. ويحكي موقفه مع رئيس شركة #أرامكو#الراصد pic.twitter.com/F9RdUgEMkd
— الراصد (@alraasd) December 8, 2020