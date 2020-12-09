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اخبار رياضية > مصادر: النصر يجهز ملفا كاملا بأخطاء الحكام لرفعه لاتحاد الكرة.. ويطالب بعودة “الأجنبي”
09/12/2020   2:05 م

مصادر: النصر يجهز ملفا كاملا بأخطاء الحكام لرفعه لاتحاد الكرة.. ويطالب بعودة “الأجنبي”

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كشفت مصادر مطلعة، عن تجهيز إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت ملفا يتضمن رصداً كاملاً لجميع الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مبارياته منذ قرار عودة المنافسات، وكذلك الأخطاء التي وقع فيها “الفار”.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”دنيا الرياضة” أن النصر سيرفع الملف للاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيطلب السماح من جديد بعودة الحكم الأجنبي دون تحديد لعدد المباريات لأي فريق.

ويستعد فريق النصر للمواجهة المرتقبة السبت المقبل أمام الأهلي والمقررة إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصادر: النصر يجهز ملفا كاملا بأخطاء الحكام لرفعه لاتحاد الكرة.. ويطالب بعودة “الأجنبي”

اخبار رياضية
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