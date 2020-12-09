تركي آل الشيخ يعلن تدشين حساب مؤسسته الخيرية على تويتر

دشن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، حسابًا على موقع “تويتر” لمؤسسته الخيرية التي حملت اسمه.
وألمح الحساب، إلى اقتراب بداية النشاط الفعلي للمؤسسة، في أولى التغريدات، والتي حملت عبارة “قريبًا”.
وتفاعل مع التغريدة الأولى عدد من الحالات الإنسانية، والمهنئين وطالبي العمل التطوعي في هذه المؤسسة. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن في نهاية نوفمبر الماضي، تدشين مؤسسة خيرية باسمه، عبر نشره شعار المؤسسة واسمها على حسابه الرسمي.
Soon🙏🏻❤️
— مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية (@TAlalshikhFDN) December 9, 2020