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أخبار محلية > محكمة تقضي بحبس وافد عاماً ونصف العام لابتزازه فتاة.. وهذه تفاصيل القضية
09/12/2020   2:05 م

محكمة تقضي بحبس وافد عاماً ونصف العام لابتزازه فتاة.. وهذه تفاصيل القضية

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قضت محكمة مكة الجزائية بحبس وافد من جنسية عربية لمدة عام ونصف العام، لابتزازه فتاة وانتحال حسابات لها في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورها وتهديدها، والتغرير كذلك بفتيات أخريات.

ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن الفتاة وهي في العقد الثالث من العمر تقدمت بشكوى لتعرضها للتشهير وتشويه السمعة من خلال شخص مجهول انتحل شخصيتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتبعت الأجهزة الأمنية وفقاً لـ “عكاظ”، الحسابات وألقت القبض على المتهم وبحوزته جوالات تبين فيها صور ومحادثات وحسابات منتحلة باسم صاحبة الشكوى، إضافة لمحادثات أخرى وهمية وحسابات أخرى منتحلة بأسماء مواطنين.

وباستجواب المتهم أفاد بأنه تعرف على الفتاة عبر مواقع التواصل وأقام معها علاقة إلكترونية لمدة شهر وحصل منها على صورها وانقطعت علاقته بها بعد ذلك، منكراً قيامه بإنشاء حسابات باسمها أو نشر صورها.

وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى المتهم وكل ردود أطراف القضية واطلعت على الأدلة والقرائن، وقررت إدانة المتهم بما نسب إليه.

محكمة تقضي بحبس وافد عاماً ونصف العام لابتزازه فتاة.. وهذه تفاصيل القضية

أخبار محلية
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