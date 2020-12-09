الإمارات تعلن تسجيل لقاح كورونا “سينوفارم” رسمياً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط “كوفيد -19″، الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، رسمياً في الدولة.
وراجعت الصحة الإماراتية، النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة “سينوفارم سي إن بي جي” الصينية، وأظهرت النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس “كوفيد – 19”.
وأظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.
وقررت الوزارة في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس “كوفيد – 19”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حملة “لأجل الإنسانية” الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في الإمارات.