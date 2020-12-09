مكملات غذائية تساعد في الحماية من أمراض القلب.. تعرف عليها

كشفت دراسة حديثة عن المكملات الغذائية التي تساعد في حماية القلب من الأمراض، والحد من مشاكله التي قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة.
واكتشف معدو الدراسة، وفقا لمجلة Methodist DeBakey Cardiovascular، أن استخدام خميرة الأرز الأحمر يومياً ولمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL بنسبة 15 إلى 25%، مضيفة أن الكوليسترول الضار يعد المسبب الرئيسي للنوبات القلبية، واحتواء خميرة الأرز الأحمر على مادة موناكولين K يساهم في خفض هذا الكوليسترول الضار.
أما المكمل الغذائي الآخر فهو أحماض أوميغا 3 الدهنية، ووجد الباحثون أن هذه الأحماض مفيدة لصحة القلب، كما أن نسختها المعروفة باسم (O3AEE) والتي يتم استخدامها لعلاج ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية تساهم في خفض خطر الوفاة من النوبات القلبية بنسبة 50%، وكذلك خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 28%.
كما ساهمت أيضا في تقليل مشاكل القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنسبة 24%، وكذلك خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%.
ولفت الباحثون إلى أن إنزيم Q10 يساعد في علاج قصور القلب الاحتقاني، مشيرين لنتائج التجربة التي أجروها على بعض المشاركين في الدراسة، حيث منح الباحثون المشاركين 100 ملغ من الإنزيم المساعد Q10 ثلاث مرات في اليوم لمدة عامين، ووجدوا أن المشاكل القلبية العكسية الرئيسية لدى المشاركين أقل بنسبة 43%، مقارنة بالمجموعة التي لم تحصل عليها. وفق “أخبار 24”.
وأكد الباحثون أن الحفاظ على صحة القلب لا يتم فقط باستخدام هذه المكملات، وإنما بممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي، والإقلاع عن التدخين.