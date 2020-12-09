للزوار من دول الخليج .. “طيران الإمارات” تتيح إجراء اختبار “كورونا” مجاناً عند الوصول

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم (الأربعاء)، استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين.
وأكد أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت بالفعل بدء العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة خلال أسبوعين.
وأضاف أن قرار استئناف الأنشطة في الإمارة جاء بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الجهود مستمرة لاحتواء الفيروس، بما فيها التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.