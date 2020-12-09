نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > للزوار من دول الخليج .. “طيران الإمارات” تتيح إجراء اختبار “كورونا” مجاناً عند الوصول
09/12/2020   2:09 م

للزوار من دول الخليج .. “طيران الإمارات” تتيح إجراء اختبار “كورونا” مجاناً عند الوصول

+ = -
664

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم (الأربعاء)، استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين.

وأكد أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت بالفعل بدء العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة خلال أسبوعين.

وأضاف أن قرار استئناف الأنشطة في الإمارة جاء بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الجهود مستمرة لاحتواء الفيروس، بما فيها التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.

للزوار من دول الخليج .. “طيران الإمارات” تتيح إجراء اختبار “كورونا” مجاناً عند الوصول

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125629.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.