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أخبار محلية > بجوائز تصل إلى مليون ريال .. “الأمن السيبراني” يعلن بدء التسجيل في “تحدي طويق للدرونز”
09/12/2020   2:09 م

بجوائز تصل إلى مليون ريال .. “الأمن السيبراني” يعلن بدء التسجيل في “تحدي طويق للدرونز”

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أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدء التسجيل في “تحدي طويق للدرونز”، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأضاف أن التسجيل متاح حتى 21 ديسمبر الجاري، على أن يتم بعده فرز المتقدمين وقبول المشتركين، وذلك حتى نهاية اليوم الأخير من الشهر الحالي.

ويتضمن التحدي معسكرًا تدريبيًا مكثفًا يقدمه خبراء عالميون في جامعة الأميرة نورة بالرياض، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وستشهد الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل انطلاق هاكاثون للخروج بحلول مبتكرة باستخدام تقنيات الدرونز لتحديات مطروحة من شركاء التحدي وهي نيوم، والقدية، وأمالا، وتطوير البحر الأحمر، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن التحدي يتضمن مسارات متنوعة لاستخدامات تطبيقات الدرونز والذكاء الاصطناعي بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال تقسم على المراكز الخمسة الأولى من بين الفرق المتنافسة، التي ستتوّج في الحفل الختامي في اليوم الأخير للتحدي الموافق 16 يناير المقبل، وأن التسجيل متاح عبر الرابط.

بجوائز تصل إلى مليون ريال .. “الأمن السيبراني” يعلن بدء التسجيل في “تحدي طويق للدرونز”

أخبار محلية
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