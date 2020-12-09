لتمكين الأسر المنتجة.. “التنمية الاجتماعي” يوقع اتفاقية مع “الموارد البشرية” لتوفير مساحات لمشروع “يمام كافيه”

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتوفير مساحات مجانية لاستضافة مشروع “يمام كافيه”، بالمقرات التابعة للوزارة، لتمكين الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك.
ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة “يمام كافيه” على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتمكين تلك الأسر وخلق فرص العمل المناسبة لهم.
ويقوم البنك بمساعدة هذه الأسر بتسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع، عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية، وقد قام البنك بافتتاح 14 منفذاً للأسر، ويستهدف افتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من المناطق خلال الفترة القادمة. وفق “أخبار 24”.