دراسة تُجدد التأكيد على مخاطر تناول اللحوم الحمراء وتأثيرها على صحة القلب

جددت دراسة علمية أمريكية، التأكيد على خطر تناول اللحوم الحمراء بشكل مكثف على صحة الإنسان.
وأوضحت الدراسة وفقا لصحيفة “بي إم جيه” الطبية، أهمية تنويع النظام الغذائي، وتناول كميات من النباتات والحبوب، وتقليل اللحوم الحمراء التي تلحق أذى كبيرا بصحة القلب.
ولفت القائمون على الدراسة إلى أنهم واكبوا ما يزيد على 40 ألف رجل في الولايات المتحدة على مدى 30 سنة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم المعالج أو الطبيعي بشكل يومي، يرتفع لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 12%.
وأبانت أن تناول اللحم المعالج مثل النقانق و”الهوت دوغ” واللحم المقدد بشكل يومي، يزيد خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 15 %. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الدراسة إلى أن تناول أغذية نباتية غنية بالبروتينات مثل المكسرات والعدس وفول الصويا، يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض القلب بـ14 %.
وأكدت أن تعويض اللحوم الحمراء بالأغذية الصحية يعود بنفع أكبر حينما يكون الشخص قد تجاوز 65 عاما، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب.