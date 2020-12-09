تنبيه من “المواصفات” حول مقطع فيديو عن تغيير زيت الدفاية

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الأربعاء)، من مقطع فيديو متداول عن تغيير زيت الدفاية الكهربائية، مؤكدة أن المعلومات الواردة في هذا المقطع غير صحيحة.
وكان المقطع المتداول قد ادعى أن دفاية الزيت تحتاج لتعبئة الزيت مرة أخرى، وأن الدفاية مع الوقت تبدأ في إفراز الزيت، فيما أكد مهندس كهرباء بهيئة المواصفات والمقاييس أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة.
وأوضح المهندس وائل الذياب أن المصانع المنتجة للدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت تقوم بتعبئتها بزيت معين وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق، الأمر الذي يعني أنها لا تحتاج إلى تغيير الزيت أو زيادة كميته. وفق “أخبار 24”.
ونصح مالكي هذا النوع من الدفايات بعدم فتحها، مؤكداً أن مخالفة ذلك قد يتسبب في حدوث كارثة، مشدداً على ضرورة التواصل مع الوكيل إذا تسرب الزيت من الدفاية.
انتبه ⚠️
❌ يجب تغيير زيت الدفاية بين فترة وأخرى
✅ كافة المعلومات الواردة بالمقطع المتداول ليست صحيحة#المواصفات_تحميك pic.twitter.com/sTMTBLbEhF
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) December 8, 2020