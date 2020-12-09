وفاة لاعب نادي الأهلي والمنتخب السعودي سابقًا “أمين دابو”

توفي لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي سابقًا، أمين دابو، اليوم (الأربعاء)، بعد معاناة مع المرض وتدهور حالته الصحية ودخوله في حالة حرجة منذ أيام عدة، عن عمر يناهز الـ69 سنة.
ونقل دابو إلى أحد مستشفيات جدة، في الأيام الماضية، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم إعلان وفاته اليوم.
وبدأ دابو، مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة، وينضم إلى النادي الأهلي.
ويعتبر دابو ذو الأصول السنغالية، أحد أهم اللاعبين في المنتخب السعودي، كما يملك تاريخا حافلا بالبطولات والإنجازات، وتم إطلاق لقب “الثعلب” عليه نظرًا لأهدافه الماكرة في شباك الخصوم. وفق “أخبار 24”.
واعتزل كرة القدم عام 1984م، بعد أن سجل مع الأهلي والإسماعليي والمنتخب عددا كبيرا من الأهداف تجاوزت 250 هدفاً.