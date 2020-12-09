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أخبار محلية > “سار”: إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية
09/12/2020   6:22 م

“سار”: إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات النهارية والليلية، وإزالة القيود المفروضة عليها.

وأوضحت الشركة أن الوعي الكبير والالتزام بالإجراءات الاحترازية أسهما في السيطرة على فيروس كورونا، ولذلك تم رفع القيود عن مقاعد درجة الأعمال وفتح باب الحجز عليها.

وأشارت إلى أنه وفقا للتحديث الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حول الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد تمت إتاحة كل المقاعد، مع أهمية التقيد والالتزام بارتداء الكمامة في كافة مراحل السفر عبر القطارات.

وفق “أخبار 24”.

“سار”: إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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