القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يعتدي على زوجته بإحدى البنايات السكنية في جدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية في جدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجته.
وأضاف أن ما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري تفاعل مع ما نشرته السيدة على موقع “تويتر”، مؤكدا أنه تم رصد حالتها وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.