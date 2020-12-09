المحكمة الجزائية تبرئ 13 متهماً في قضية “رافعة الحرم”

كشفت مصادر عن صدور حكم جديد، اليوم الأربعاء، من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم، بينهم مجموعة بن لادن.
وقالت الدائرة التي نظرت القضية في منطوق الحكم -وفقا لـ”عكاظ”- إنه لم يظهر لها سوى ما حكمت به، وسيحال الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه واتخاذ قرار بشأنه.
واعتمد الحكم على أن تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة في يوم الحادثة واليوم الذي قبله عن سرعة الرياح في البحر الأحمر لم يتضمن التحذير من حالة أعاصير أو نحوها مما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.
ونصّ الحكم أيضا على أنه ليس هناك ما يفيد بقيام “الأرصاد” بالتحذير والتنبيه من حدوث هذه الكارثة، وأن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب -إن لم يستحِل- معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.