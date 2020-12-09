وصلت سفينة الأبحاث “العزيزي” التابعة لكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، بحلتها الجديدة وكامل طاقتها وأجهزتها لمرسى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” في جدة.
وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية المكلف، الدكتور فيصل الذبياني، أن السفينة ستشكل إضافة مميزة في مجال البحث العلمي، وستتيح لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الفرصة للتدرب، ولتجهيزهم لسوق العمل، إلى جانب اكتساب المهارات اللازمة وبكفاءة عالية.
وأشار إلى أنها جاهزة لعمل المشاريع والأبحاث في المسح البحري وعلوم البحار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن طاقم السفينة يتكون من 25 بحاراً، وعلى متنها 12 طالبا من قسمي الملاحة البحرية والهندسة البحرية.
وفق “أخبار 24”.