“سكني” يستعرض نسب الحجوزات ومواصفات 6 ضواحٍ سكنية في كبرى المدن

أعلن برنامج “سكني” تجاوز متوسط الحجوزات في الضواحي السكنية الكبرى – البالغ عددها 6 ضواح سكنية – 60% حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتعد ضاحية الجوّان أكبر الضواحي في المملكة، بأكثر من 12 مشروعاً، اكتملت الحجوزات في 5 منها، ويصل متوسط الحجوزات في الضاحية إلى 80%، وهي على مساحة 10.8 مليون م2 وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وبها 20 ألف وحدة متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس.
وسجّلت ضاحية الواجهة بالدمام نسب حجوزات تجاوزت 60% وتضّم أكثر من 20 ألف وحدة تتسع لنحو 100 ألف نسمة على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 عند المدخل الغربي على طريق الرياض – الدمام السريع، وتتضمن 9 مشاريع سكنية هي واحة الدمام، والفريدة، وسدين، ونساج تاون، وتلال الغرب، وواحة مدى، ونساج تاون2، ومد، وفلل البيرق.
وبلغ متوسط حجوزات ضاحية “الجوهرة” بجدة، 70% ضمن مشاريع “بوفارديا” و”الجوهرة ريزيدنس” و”فينان”، وتتواصل الأعمال في 5 آلاف وحدة متنوعة التصاميم بموقع إستراتيجي شمال المحافظة مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، ووجود ممشى “البوليفارد” بطول 2000م.
كما ارتفعت الحجوزات في مشاريع ضاحية الميّار السكنية الكبرى بجدة بما يتجّاوز70% ضمن 3 مشاريع هي “رُبى جدة” الذي يضم 1248 وحدة بنسبة حجوزات وإنجاز 100%، ومشروع “أعالي جدة” بـ 8649 وحدة سكنية، و”تلال الغروب” بـ 6512 وحدة سكنية.
وتستمر الحجوزات في مشاريع ضاحية الدار في المدينة المنورة داخل النطاق العمراني لحدود الحرم النبوي الشريف، وبلغت نسبة الحجوزات 50% وتجاوزت 70% في بعض المشاريع، التي تُنفذ على مساحة 1.5 مليون متر2، وتستوعب 32 ألف نسمة.
وتشير نسب الحجوزات في ضاحية السديم الواقعة في محافظة خميس مشيط إلى إقبال المواطنين لتملك الوحدات بها ضمن بيئة عصرية، وتجاوزت نسبة الحجوزات أكثر من 60%، وهي على مساحة 5 ملايين متر مربع وتستوعب أكثر من 33 ألف نسمة.
وفق “أخبار 24”.