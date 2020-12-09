بالفيديو.. وكيل “الموارد البشرية”: لا توجد جهة تتأكد من شهادات الخبرة للوافدين

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، عبد المجيد الرشودي، عدم وجود جهة تتأكد من شهادة الخبرة للوافدين، سواء داخل أو خارج المملكة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أن شهادة الخبرة للوافد تُصدق من دولته، وأن الملحقيات بالخارج تصادق على الشهادات الجامعية.
وأشار إلى أن الوافدين أصحاب المهن التخصصية لا يستطيعون تغيير المهنة داخل المملكة، إلا بترخيص من الجهة مرجع المهنة، مثل هيئة التخصصات الصحية وهيئة المهندسين. وفق “أخبار 24”.
وبين أن هناك بعض المهن المتقاطعة والمتقاربة بشكل كبير، مثل البائع ومندوب المبيعات، نافياً تساهلهم مع الأجانب وتشديدهم على السعوديين فيما يخص شهادات الخبرة.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية لـ العربية : “لا يستطيع العامل تغيير مهنته داخل السعودية، إلا بترخيص من الجهة مرجع المهنة” pic.twitter.com/1kBr6KUyyl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 9, 2020
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية لـ #العربية : “شهادة الخبرة للوافد تصدق من دولته ، وليس هناك جهة داخل السعودية تعمل على تصديقها أو التأكد منها” pic.twitter.com/C2Hr3EhJOs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 9, 2020