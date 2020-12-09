بالفيديو.. “الصحة” تكشف تفاصيل عدوى “الليشمانيا” وحقيقة انتشارها في الثمامة بالرياض

كشف مدير الإدارة العامة لنواقل الأمراض بوزارة الصحة محمد الزهراني، اليوم (الأربعاء)، أن عدوى الليشمانيا لا تنتقل من إنسان لآخر إلا في وجود ذباب الرمل، مشيراً إلى أن الوضع في “الثمامة” بالرياض طبيعي جداً.
وأضاف الزهراني، في لقاء له مع “الإخبارية”، أنه بناءً على تلقّي الإدارة لشكوى بوجود العدوى بالثمامة في الرياض، تم تكليف فريق طبي للتقصي الوبائي ولإجراء فحص لمرتاديها على مدار أسبوعين.
وأكّد أن الفحص الطبي لمرتادي الثمامة لم يكشف عن تسجيل أي إصابات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة “البيئة” بالرياض لترصّد وجود الناقل، حيث تمت جميع مراحل المكافحة بالرغم من عدم وجود ذباب الرمل.
وتُعتبر عدوى الليشمانيا عدوى طفيلية، وتنتقل عبر لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي، والذي يكثر انتشاره في المناطق الريفية.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه لا توجد لقاحات لمنع العدوى بالمرض، ولكن هناك إرشادات وطرقا لمنع الإصابة به، كما أن عدم التعرّض للدغات هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة للمسافرين.
كما يجب على المسافرين تجنّب التجول وإقامة المعسكرات في المناطق الريفية أو النوم في العراء من الغسق وحتى الفجر، وهي فترة نشاط ذباب الرمل.
فيديو | #الصحة تكشف تفاصيل عدوى #الليشمانيا وحقيقة انتشارها في #الثمامة .. و تكلف فريقا طبيا لإجراء فحص مرتاديها #الإخبارية pic.twitter.com/bkB7CsK4wH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2020