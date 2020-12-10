بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم أداء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة.
وأضاف أن صلاة السنة بعد الفجر إذا لم يلحقها المصلي قبل الفجر تُعد من المستثنيات من أوقات النهي.
#برنامج_فتاوى | هل سنة الفجر تقضى بعد صلاة الفريضة؟.
معالي الشيخ سعد الشثري – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/7JCS5FNZvC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 9, 2020
وفق “أخبار 24”.