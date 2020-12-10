نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة
10/12/2020   8:59 ص

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

+ = -
1392

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم أداء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.

وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة.

وأضاف أن صلاة السنة بعد الفجر إذا لم يلحقها المصلي قبل الفجر تُعد من المستثنيات من أوقات النهي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125742.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.