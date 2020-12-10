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أخبار محلية > الحصيني: هكذا سيكون طقس إجازة نهاية الأسبوع.. “أكشتوا واحتاطوا”
10/12/2020   2:48 م

الحصيني: هكذا سيكون طقس إجازة نهاية الأسبوع.. “أكشتوا واحتاطوا”

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس إجازة نهاية الأسبوع، من اليوم (الخميس) وحتى السبت المقبل؛ أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً.

وقال الحصيني إنه يتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجة الحرارة اليوم وغداً على المناطق الشمالية وشمالي الشرقية، والوسطى، وسيتراوح هذا الانخفاض من4 إلى 6 درجات مئوية عما كانت عليه أمس (الأربعاء).

ولفت إلى أن أجزاء من منطقتي جازان وعسير ستشهد يومي الجمعة والسبت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة، في حين ستكون الرياح هادئة في معظم المناطق عدا يوم غد الجمعة ما بين ينبع وجدة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع من الخروج إلى البر بقوله “أكشتوا واحتاطوا” في الأماكن المفتوحة، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في مناطق الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية والشرقية والمدينة المنورة، والابتعاد عن تجمعات السيول.

الحصيني: هكذا سيكون طقس إجازة نهاية الأسبوع.. “أكشتوا واحتاطوا”

أخبار محلية
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