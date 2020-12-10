هيئة الدواء البريطانية توصي بعدم تطعيم فئة معينة من الأشخاص بلقاح “كورونا”.. وتوضح السبب

أوصت هيئة الدواء البريطانية، بعدم تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بحالات حساسية شديدة في الماضي بلقاح “فايزر/بايونتيك” المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد.
وأكدت الهيئة، أنه لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مُفرطة بعد الجرعة الأولى أو من لديهم تاريخ من التحسس مع اللقاحات أو الدواء.
ولفتت إلى أنها أصدرت إرشادات محدثة لمراكز تطعيم لقاح “فايزر”، مشيرةً إلى أن اللقاح استوفى كل المعايير القوية للسلامة والفاعلية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ستيفن بويس، أن شخصين كانت لديهما حالات حساسية شديدة أظهرا ردة فعل سيئة بعد تلقيهما اللقاح، مبيناً أن الهيئة أصدرت توصية بشأن هذا الأمر.