بن الدفين يدشن هوية مجلس المسؤولية المجتمعية بغرفة الخرج

دشن رئيس غرفة الخرج الأستاذ عماش بن الدفين مساء الأربعاء الموافق 9/12/2020 هوية مجلس المسؤولية المجتمعية بالمسرح الرئيسي ، يهدف المجلس لعقد الشراكة المجتمعية بين فئات المجتمع وقطاعاته ونشر الوعي الإجتماعي وتحفيز ترابطة ، كما تسعى لإنشاء قواعد بيانات يمكن تطويرها والإستفاده منها لخدمة المجتمع والربط بين الجهات المجتمعية والمجتمع .
حيث تم تشكيل الهيكل الوظيفي للمجلس و ذلك برئاسة المهندس علي بن سيف السهلي وترشيح الاستاذ علي بن هادي عسيري نائباً للمجلس لقطاع الجمعيات والمنشآت الغير ربحية و ترشيح الأستاذة إيمان بنت محمد الغامدي نائباً للمجلس لقطاع الفعاليات و المبادرات الإجتماعية و ترشيح الأستاذة عائشة بنت أحمد الغامدي عضو للمجلس لقطاع التطوع .
ختاماً تم تدشين الحساب الرسمي للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي ( Societ_kh ) عرض منجزات المجلس خلال الربع الأخير من عام 2020 بتوقيع شراكة مجتمعية مع شركة النحل لمساحات العمل المشتركة كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع صالون سارة الثقافي وإقامة ورش عمل لريادة الأعمال وإقامة فعالية تطوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع .