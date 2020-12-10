الأمير محمد بن ناصر يعزي ذوي مرابطيْن استشهدا بالحد الجنوبي

قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، تعازيه ومواساته لذوي شهيدين من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبر أمير جازان لذوي الشهيدين العريف حسن بن جابر التليدي، والجندي أول إبراهيم بن فهد عاتي، عن بالغ حزنه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.
وأكد أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. وفق “أخبار 24”.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيدين، عن شكرهم للأمير ولقيادة المملكة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان، معربين عن فخرهم واعتزاهم بالشهيدين، اللذين استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن.