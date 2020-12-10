أعلن نادي الهلال ضم لاعب نادي القادسية حمد اليامي إلى صفوفه لمدة 4 أعوام، تبدأ من الموسم الرياضي المقبل.
وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد دخوله الفترة الحرة، مبيناً أن مراسم توقيع العقد جرت بمبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.
يذكر أن حمد اليامي (22 عاماً) يلعب في مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل المنتخب السعودي للشباب والمنتخب الأوليمبي.
ويشارك اليامي مع فريقه الحالي القادسية بشكل أساسي، ونجح في إحراز هدف واحد في مرمى الباطن خلال الموسم الجاري في مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.