مجلس الشيوخ الأمريكي يُفشل مساعي لعرقلة بيع مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة للإمارات

أفشل مجلس الشيوخ، مساعي كانت تهدف لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بيع طائرات للإمارات، وذلك بعد رفض نواب جمهوريين تشريعيين يسعون لعرقلة الصفقة.
وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، على اقتراح إجرائي أوقف الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يرفض الصفقة.
وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق من الأربعاء إشعارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونجرس، النواب والشيوخ.
وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر “تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة”. وفق “أخبار 24”.
ووصف مؤيدو الصفقة؛ الإمارات بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فيما قال المنتقدون إن إدارة ترامب وافقت على الحزمتين على عجل.