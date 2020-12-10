قال مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام الوقيت، إن المركز أنهى العمل في مشروع “الهوية الرقمية”، وقريباً سيتم طرح منتجات متميزة جداً في هذا المجال.
وأوضح “الوقيت”، خلال استضافته في برنامج “نشرة الرابعة” المذاع على قناة “العربية”، الفرق بين الهوية الورقية والرقمية، مشيراً إلى أن المرء مثلما يكون لديه بطاقة للأحوال بشكل ورقي، سيكون لديه في الفضاء السيبراني هوية رقمية تعرف به.
وأضاف أن هناك نحو 10 ملايين مستخدم لمنظومة “نفاذ”، ونحو 148 جهة مرتبطة بها، مؤكداً أن المركز سيشرع في تفعيل المنظومة بشكل أكبر بجانب تفعيل العناصر الأخرى المتعلقة بالهوية الرقمية، سواء تلك المتعلقة بالسمات الحيوية أو التوقيع الرقمي.
وفق “أخبار 24”.