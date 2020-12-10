نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة شهر ديسمبر
10/12/2020   2:49 م

إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

+ = -
339

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم (الخميس) 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأبان أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وفق “أخبار 24”.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125780.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.