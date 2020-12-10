‏"التنمية الزراعية" يمول مشروعاً لـ"الزراعة بدون تربة" بـ ‏‏76 مليون ريال

أعلن صندوق التنمية الزراعية تمويل أحد مشاريع الزراعة المائية باستخدام التقنيات الحديثة بمبلغ 76 مليون ريال.
وقال الصندوق إن المشروع عبارة بيوت محمية “صالات زجاجية” باستخدام نظام “الهيدروبونيك”، والذي يعتمد على زراعة النباتات بدون تربة.
وأوضح أن مساحة المشروع تبلغ 28 ألف دونم، مقسمة لأربع صالات زجاجية، وينتظر أن يعطي طاقة إنتاجية سنوية تقدر بأكثر من 10 آلاف طن.
وأبان أن برنامج دعم استخدام التقنيات الحديثة، يستهدف: البيوت المحمية، والاستزراع المائي، ومشاريع الدواجن، والصناعات التحويلية، والمسالخ الآلية.
وفق “أخبار 24”.