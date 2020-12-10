أعلن صندوق التنمية الزراعية تمويل أحد مشاريع الزراعة ‏المائية باستخدام التقنيات الحديثة بمبلغ 76 مليون ريال.

وقال الصندوق إن المشروع ‏عبارة بيوت محمية “صالات زجاجية” باستخدام نظام “الهيدروبونيك”، ‏والذي يعتمد على زراعة النباتات بدون تربة.‏

وأوضح أن مساحة المشروع تبلغ 28 ألف دونم، مقسمة لأربع صالات ‏زجاجية، وينتظر أن يعطي طاقة إنتاجية ‏سنوية تقدر بأكثر من 10 آلاف طن.‏

وأبان أن برنامج دعم استخدام التقنيات الحديثة، ‏يستهدف: البيوت المحمية، والاستزراع المائي، ومشاريع ‏الدواجن، والصناعات التحويلية، والمسالخ الآلية.‏

‏"التنمية الزراعية" يمول مشروعاً لـ"الزراعة بدون تربة" بـ ‏‏76 مليون ريال

‏"التنمية الزراعية" يمول مشروعاً لـ"الزراعة بدون تربة" بـ ‏‏76 مليون ريال

وفق “أخبار 24”.