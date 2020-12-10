“التحالف” يعلن اكتمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض”

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض”.
وقال المصدر إنه تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيرًا، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
وأبان المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة.
وأضاف قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. وفق “أخبار 24”.
وذكر المصدر أنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.