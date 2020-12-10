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أخبار محلية > ضمانًا للحقوق.. “البنك المركزي” يصدر صيغتين نموذجيتين ‏لفتح الحسابات الجارية
10/12/2020   2:51 م

ضمانًا للحقوق.. “البنك المركزي” يصدر صيغتين نموذجيتين ‏لفتح الحسابات الجارية

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أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” الصيغتين النموذجيتين لاتفاقية فتح ‏حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين. ‏

وأكد أن الإصدار جاء انطلاقًا من جهود “ساما” الرامية إلى ‏تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ‏ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء؛ بهدف إيجاد ‏أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات‎.

وأشار البنك المركزي إلى أن هاتين الصيغتين النموذجيتين لا ‏تُعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير ‏معززة، وبذل العناية الواجبة وبخاصة في الحالات التي تزيد ‏فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏ وفق “أخبار 24”.

وشدد على أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على ‏الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، مع ‏إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي ‏جارٍ للأشخاص الاعتباريين؛ متى يمنح التعديل حقوقاً ومزايا ‏أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد ‏الحسابات البنكية الصادرة عنه‎.

ضمانًا للحقوق.. “البنك المركزي” يصدر صيغتين نموذجيتين ‏لفتح الحسابات الجارية

أخبار محلية
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