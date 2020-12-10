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أخبار محلية > زوجة المغدور شاركت في الجريمة.. تنفيذ حكم القتل حداً في قاتلي رئيس بلدي بريدة إبراهيم الغصن
10/12/2020   2:52 م

زوجة المغدور شاركت في الجريمة.. تنفيذ حكم القتل حداً في قاتلي رئيس بلدي بريدة إبراهيم الغصن

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نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتـل حدًا بجانيين في ‏مدينة بريدة بمنطقة القصيم.‏

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المدعو صاردار عبدالله الموسى ‏‏-سوري الجنسية- بمشاركة المواطنة فادية بنت حسن بن ‏توفيق القلاع أقدما على قتـل المواطن إبراهيم بن عبدالعزيز بن ‏عبدالله الغصن “زوج الجانية”.‏

وأشارت إلى أن الجاني وجه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسد ‏المجني عليه، بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه ‏بعد التخطيط المسبق والتنسيق مع الزوجة على التخلص من ‏زوجها‎.

وقالت “الداخلية” إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين ‏المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما ‏بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما ‏صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتـل حداً ‏لقتلهما المجني عليه غيلة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه تم تنفيذ حكم القتـل حداً بالجانيين صاردار عبدالله الموسى وفادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.‏‎

زوجة المغدور شاركت في الجريمة.. تنفيذ حكم القتل حداً في قاتلي رئيس بلدي بريدة إبراهيم الغصن

أخبار محلية
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