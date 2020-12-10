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أخبار المناطق > بمكافأة 3 آلاف ريال شهرياً.. المعهد التقني لخدمات البترول يعلن بدء التدريب المنتهي بالتوظيف للبنين
10/12/2020   2:52 م

بمكافأة 3 آلاف ريال شهرياً.. المعهد التقني لخدمات البترول يعلن بدء التدريب المنتهي بالتوظيف للبنين

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول اليوم (الخميس)، بدء التدريب المنتهي بالتوظيف للبنين مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأضاف أن البرنامج يوفر تأمينا طبيا، ووسائل نقل، وسكنا داخليا مؤثثا، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ومكافأة شهرية أثناء التدريب بـ3 آلاف ريال بحد أدنى، ويُمنح الملتحقون دبلوما معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الدراسة متاحة في فرعيه بالدمام والخفجي، مضيفاً أن دراسة السنة الأكاديمية قد تكون عن بعد، وأن التسجيل سيكون متاحا اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل من خلال موقعه الإلكتروني.

بمكافأة 3 آلاف ريال شهرياً.. المعهد التقني لخدمات البترول يعلن بدء التدريب المنتهي بالتوظيف للبنين

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