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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” توضح تفاصيل إجراءات استيراد لقاح “فايزر-بيونتيك” للبدء في استخدامه بالمملكة
10/12/2020   6:24 م

“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل إجراءات استيراد لقاح “فايزر-بيونتيك” للبدء في استخدامه بالمملكة

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدوار إنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم (الخميس) على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس “كورونا” في المملكة، فإن الجهات الصحية المعنية ستبدأ في اتخاذ إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإجراء تحليل لعينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، وذلك لضمان جودته.

وأبانت أن وزارة الصحة بدورها سُتعلن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.

وكانت “الغذاء والدواء” أعلنت اليوم موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك”، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، مبينة أن قرار الموافقة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه جاءت استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” في 24 نوفمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل إجراءات استيراد لقاح “فايزر-بيونتيك” للبدء في استخدامه بالمملكة

أخبار محلية
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