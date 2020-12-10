شرعت أمانة الطائف في تسمية أكثر من 1130 شارعاً بأحياء‏، القيم والقراحين والصيانة وأم الرصف ونخب والنسيم وعكرمة ‏والأخباب، وذلك ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي ‏تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية ‏بالشوارع غير المسماة.‏

وأوضحت أنها اعتمدت في تسمية الشوارع على معجم وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية لتسمية الشوارع، بالإضافة لتسمية ‏شوارع بأسماء شهداء الدين ثم الوطن، تقديراً لتضحياتهم دفاعاً ‏عن الوطن‎.

وبينت الأمانة أن المشروع تضمن تركيب أكثر من 200 لوحة ‏إرشادية بالشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء، وذلك ‏تسهيلاً على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية ‏والمختصة ذات العلاقة لتسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة، ‏وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير ‏الجارية‎.‎ ‏ ‏

تسمية أكثر من 1130 شارعاً بالطائف ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم

تسمية أكثر من 1130 شارعاً بالطائف ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم

وفق “أخبار 24”.