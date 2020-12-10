تسمية أكثر من 1130 شارعاً بالطائف ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم

شرعت أمانة الطائف في تسمية أكثر من 1130 شارعاً بأحياء، القيم والقراحين والصيانة وأم الرصف ونخب والنسيم وعكرمة والأخباب، وذلك ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة.
وأوضحت أنها اعتمدت في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسمية الشوارع، بالإضافة لتسمية شوارع بأسماء شهداء الدين ثم الوطن، تقديراً لتضحياتهم دفاعاً عن الوطن.
وبينت الأمانة أن المشروع تضمن تركيب أكثر من 200 لوحة إرشادية بالشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء، وذلك تسهيلاً على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.
وفق “أخبار 24”.