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أخبار المناطق > بالفيديو.. ‏”أمن الطرق”: ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بعدة ‏مناطق
10/12/2020   6:24 م

بالفيديو.. ‏”أمن الطرق”: ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بعدة ‏مناطق

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من رجال الأمن ‏العام أكثر من 63 طنًا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض، ‏وقبضت على 36 مواطن ومقيم.‏

وأبان “الأمن البيئي” أن رجال أمن الطرق تمكنوا من ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب ‏المحلي، بمناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم والشرقية ‏والجوف وحائل والشمالية ونجران وعسير وتبوك وجازان.‏ وفق “أخبار 24”.

وتم القبض على 37 مواطن و32 مقيم، وإحالتهم إلى جهات ‏التحقيق لتطبيق العقوبات النظامية.‏

بالفيديو.. ‏”أمن الطرق”: ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بعدة ‏مناطق

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