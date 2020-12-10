بالفيديو.. ‏”أمن الطرق”: ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي بعدة ‏مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من رجال الأمن العام أكثر من 63 طنًا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض، وقبضت على 36 مواطن ومقيم.
وأبان “الأمن البيئي” أن رجال أمن الطرق تمكنوا من ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي، بمناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم والشرقية والجوف وحائل والشمالية ونجران وعسير وتبوك وجازان. وفق “أخبار 24”.
وتم القبض على 37 مواطن و32 مقيم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لتطبيق العقوبات النظامية.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 63طنًا من الحطب المحلي وتطبق التعليمات بحق المخالفين وعددهم 105 مواطنين ومقيمين،ومخالف لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة
@SFES_KSA
@security_gov
#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/xjeKGmftkx
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 10, 2020