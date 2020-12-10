وقف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الخميس)، على التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل في الرياض وجدة ومكة المكرمة، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه.
وأوضح الصمعاني أن إنشاء المجمعات الهدف منه التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة.
وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من عقارات الدولة بالشكل الأمثل، والذي يسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.
من جانبه، أكد إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية تحقق رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة.
وفق “أخبار 24”.