نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء” يكشف عن آلية ومعايير اختيار لقاح “فايزر- بيونتيك” بالمملكة
10/12/2020   6:27 م

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء” يكشف عن آلية ومعايير اختيار لقاح “فايزر- بيونتيك” بالمملكة

+ = -
625

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، اليوم (الخميس)، عن الآلية والمعايير التي جرى من خلالها موافقة الهيئة على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس “كورونا” في المملكة.

وأوضح أن آلية مراجعة وتقييم ملفات تسجيل اللقاح لدى الهيئة شملت 3 معايير رئيسية، وهي: “تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية”.

وأضاف أنه جرى أيضا “التحقق من جودة اللقاح” من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، والتحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق الأسس الدولية للتصنيع الدوائي الجيد. وفق “أخبار 24”.

وكانت “الغذاء والدواء” قد أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لمواجهة الفيروس في المملكة، لتتمكن الجهات الصحية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء” يكشف عن آلية ومعايير اختيار لقاح “فايزر- بيونتيك” بالمملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.