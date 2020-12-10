بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء” يكشف عن آلية ومعايير اختيار لقاح “فايزر- بيونتيك” بالمملكة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، اليوم (الخميس)، عن الآلية والمعايير التي جرى من خلالها موافقة الهيئة على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس “كورونا” في المملكة.
وأوضح أن آلية مراجعة وتقييم ملفات تسجيل اللقاح لدى الهيئة شملت 3 معايير رئيسية، وهي: “تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية”.
وأضاف أنه جرى أيضا “التحقق من جودة اللقاح” من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، والتحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق الأسس الدولية للتصنيع الدوائي الجيد. وفق “أخبار 24”.
وكانت “الغذاء والدواء” قد أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لمواجهة الفيروس في المملكة، لتتمكن الجهات الصحية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.
الرئيس التنفيذي @aljadhey “شملت عمليات مراجعة تقييم بيانات اللقاح على التحقق من سلامته وجودته والتزام المُصنّع بمعايير الجودة العالمية في تصنيع اللقاحات.”#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/82Wx5Djbr8
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 10, 2020