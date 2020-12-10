أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة هذا العام، والذي تضمن حجم مياه الأمطار المتوقع هطولها على مناطق المملكة وكذا معدل درجات الحرارة.
وأوضح أن هطول الأمطار سيكون بأقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء، وستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على شمال غرب وغرب المملكة، وشمال وشرق المملكة بمقدار أقصاه (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي، وتكون الحرارة حول المعدل على وسط وجنوب غرب المملكة، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار (-1) درجة مئوية.
ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة “حالات متطرفة”، تشمل موجات البرد أو أمطارا غزيرة وتساقط الثلوج، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى، عبر الموقع الإلكتروني للمركز.
وفق “أخبار 24”.