الكشف عن تطورات احتجاج “النصر” الآسيوي

قالت تقارير صحفية، إن إدارة النصر تعمل خلال الساعات القادمة على تصعيد احتجاجه الآسيوي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي “كأس”، لطلب تعليق إقامة المباراة النهائية على لقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الجزيرة”، أن النصر طلب تعليق المباراة النهائية حتى صدور الحكم النهائي من كأس في الاحتجاج الذي قدمه النصر ضد بيرسبوليس الإيراني حول عدم أهلية مشاركة عدد من لاعبي الأخير في مباراة الفريقين.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 19 من الشهر الجاري، إلا إذا أصدرت “كأس” قرارًا عاجلًا بتعليق إقامتها في موعدها.