“السويكت” يكشف حقيقة أزمة حمدالله في نهائي الكأس.. ويوجه رسالة للجماهير

كشف رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن حقيقة أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرازق حمدالله، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها الفريق أمام نظيره الهلال.
وقال “السويكت” خلال برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، الأربعاء: “الحديث عن رفض حمدالله الصعود لمنصة التتويج، غير صحيح من الأساس”.
وتابع: “حمدالله كان كابتن المباراة، لكن كابتن الفريق هو يحيى الشهري ثم انتقلت إلى وليد عبدالله، ثم حمدالله كابتن المباراة.. وبالتالي عند انتهاء المباراة تترك شارة القيادة إلى الكابتن الأساسي”. وفق “أخبار 24”.
ووجه السويكت رسالة إلى الجماهير: “صوتكم مسموع وثقوا بالفريق بعد الله عز وجل.. إن شاء الله الأمور تتحسن للأفضل”، كما وجه رسالة للمسؤولين عن التحكيم، قائلًا: “يكفي إلى هنا”.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الأهلي السبت المقبل، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.