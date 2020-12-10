لجنة الحكام تنفي إيقاف “البلوي”.. وتتخذ هذا الإجراء بحقه!

أكدت مصادر صحفية، اليوم (الخميس)، أن لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، نفت الأنباء المتداولة بخصوص إيقاف الحكم فيصل البلوي الذي أدار مباراة الرائد والهلال.
وشددت المصادر وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن اللجنة عادة ما تقوم بإراحة الحكم أو الطاقم التحكيمي عن إدارة أي مباراة في الجولة التالية، إذا شهدت حالات جدلية كبيرة، للمحافظة عليه.
وبينت أنه تم العمل بنفس الأسلوب مع الحكم شكري الحنفوش الذي خضع لراحة جولة واحدة، ليعود في الجولة الأخرى، وهو ما سيجري مع البلوي.
وأقامت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أمس، ورشة عمل حول أخطاء حكامها في الجولتين الماضيتين؛ حيث كان هناك نقاش ساخن حول أخطاء حكام مباراتي الرائد والهلال، وكذلك النصر والاتفاق.
أقامت لجنة الحكام أمس، ورشة عمل حول أخطاء حكامها في الجولتين الماضيتين؛ حيث كان هناك نقاش ساخن حول أخطاء حكام مباراتي الرائد والهلال، وكذلك النصر والاتفاق.