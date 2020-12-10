في اللحظة الأخيرة.. “النصر” ينقذ نفسه من عقوبة خصم النقاط

تمكن نادي النصر من إنقاذ نفسه من العقوبات التي كان من المقرر أن تطبقها عليه لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم؛ إذا لم يسدد أمس المبالغ المتبقية من قيمة انتقال اللاعب عبدالله السالم من الفيحاء في الموسم الماضي.
وأكد مصدر مسؤول بنادي الفيحاء، وفقا لـ”الجزيرة”، أن النصر تمكن أمس (الأربعاء) من سداد المبلغ المتبقي، وذلك في اليوم الأخير من المهلة المحددة لسداد هذا المبلغ.
وكانت لجنة الانضباط بصدد معاقبة النصر بخصم 3 نقاط منه في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو منعه من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إذا لم يسدد مستحقات الفيحاء.
وحاول النصر التفاوض مع الفيحاء بشأن السداد إلا أن الأخير صمم على سداد كامل المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 3.5 مليون ريال.
يذكر أن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، أعلن يوم أمس أنه تبرع بـ 2 مليون ريال لسداد مستحقات الفيحاء.