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10/12/2020   9:03 م

شاهد.. المستودعات المبردة في انتظار وصول لقاح كورونا إلى المملكة

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أكملت الجهات المختصة تجهيز المستودعات المبردة في مطار الملك خالد الدولي لاستقبال اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي في حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن مهمتهم تتمثل في التأكد من فعالية اللقاح والاطلاع على الدراسات السريرية، وسلامته من خلال التجارب التي أجريت عليه، إضافة إلى جودته. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” بعد الطلب الذي تقدمت به الشركة المصنعة.

شاهد.. المستودعات المبردة في انتظار وصول لقاح كورونا إلى المملكة

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