البرلمان العربي: لا يجب استخدام قضايا حقوق الإنسان ذريعة للتدخل الخارجي في الدول العربية

أصدر البرلمان العربي، اليوم (الخميس)، بياناً أكّد فيه أن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية هي مسألة داخلية، مشدداً على رفضه التام استخدامها ذريعة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث دعا إلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات.
كما طالب البرلمان الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإلزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم. وفق “أخبار 24”.