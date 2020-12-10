نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مستشارة أسرية تحذر الزوجين من عبارة “مالك شغلة” إذا سأل أحدهما الآخر عن راتبه
10/12/2020   9:05 م

بالفيديو.. مستشارة أسرية تحذر الزوجين من عبارة “مالك شغلة” إذا سأل أحدهما الآخر عن راتبه

+ = -
690

أكدت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي أن المرأة التي تكتفي مادياً ومن ثم تطلب الطلاق من زوجها لديها خلل، وربما تكون قد تعرضت منه للظلم والقهر.

وأشارت في حديثها لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الخميس)، إلى أنه من بعض التجارب التي مرت بها وجدت بعض الأبناء يؤيدون والدتهم على مثل هذه الخطوة.

وشددت على أن الأب حتى لو كان بخيلاً يجب أن تكون مكانته محفوظة لدى أبنائه، لأنه غالباً يكون كذلك لكي يؤمّن مستقبل الأسرة.وفق “أخبار 24”.

وأكدت على ضرورة أن يفصح الزوجان عن راتبيهما لبعضهما البعض، محذرة من ذكر أحدهما عبارة “مالك شغلة” لو سأله الآخر عن راتبه، لأنهما زوجان ويجب أن يعرف كل منهما ما يخص الآخر.

بالفيديو.. مستشارة أسرية تحذر الزوجين من عبارة “مالك شغلة” إذا سأل أحدهما الآخر عن راتبه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125865.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.