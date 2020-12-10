بالفيديو.. مستشارة أسرية تحذر الزوجين من عبارة “مالك شغلة” إذا سأل أحدهما الآخر عن راتبه

أكدت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي أن المرأة التي تكتفي مادياً ومن ثم تطلب الطلاق من زوجها لديها خلل، وربما تكون قد تعرضت منه للظلم والقهر.
وأشارت في حديثها لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الخميس)، إلى أنه من بعض التجارب التي مرت بها وجدت بعض الأبناء يؤيدون والدتهم على مثل هذه الخطوة.
وشددت على أن الأب حتى لو كان بخيلاً يجب أن تكون مكانته محفوظة لدى أبنائه، لأنه غالباً يكون كذلك لكي يؤمّن مستقبل الأسرة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت على ضرورة أن يفصح الزوجان عن راتبيهما لبعضهما البعض، محذرة من ذكر أحدهما عبارة “مالك شغلة” لو سأله الآخر عن راتبه، لأنهما زوجان ويجب أن يعرف كل منهما ما يخص الآخر.
المستشارة الأسرية د. زهرة المعبي:
المرأة التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق لمجرد الاستقلال لديها “خلل”#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5BFiDLW1rw
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 10, 2020