فشل نائب وزير التعدين في تنزانيا في أداء القسم الرسمي عند تعيينه في المنصب، رغم منحه أكثر من فرصة، ما دعا الرئيس إلى طرده وطلب تعيين بديلا له.
وفوجئ الرئيس جون ماغوفولي بأن نائب الوزير المرشح شبه أمي تقريبا، ولا يعرف القراءة الصحيحة، فقد تلعثم ولم يتمكن من قراءة عبارات القسم المكتوبة بأحرف كبيرة، بل استبعد بعض الكلمات والعبارات، رغبة منه في أداء القسم عشوائيا.
ومنح الرئيس – الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء – نائب الوزير الفرصة مرة أخرى إلا أنه فشل مجددا، فاقترب منه الرئيس وطلب منه الجلوس وألقى كلمة قصيرة، مفادها أن على وزير التعدين اختيار نائب آخر له.
يُذكر أن الرجل لم يكن الوحيد الذي صعب عليه نطق القسم، بل تكرر ذلك مع نائبة وزير المال والتخطيط، واضطرت إلى تكرار المحاولة 3 مرات، حتى نجحت.
وفق “أخبار 24”.