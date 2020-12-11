نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. جولة ميدانية على المشاريع البلدية في الخرج
11/12/2020   11:38 ص

بالصور.. جولة ميدانية على المشاريع البلدية في الخرج

+ = -
456

قام رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج بجولة ميدانية على المشاريع التنموية بالمحافظة.

واشتلمت الزيارة على مشاريع سفلته لعدد من الأحياء ومشروع إنشاء أسواق ومرافق عامة وإنشاء حدائق ومشروع تطوير وتهذيب وادي الثليماء ومشروع إنشاء مختبر مواد طرق والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن 200مليون.

وتم خلال الجولة الإستماع لشرح تفصيلي من رئيس البلدية المهندس خالد الزيد عن كافة المشاريع التنموية التي تقوم بها البلدية وتسعى بكل جهد إلى إنجازها وفق الإمكانيات المتاحة.

وبين رئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح بن عبيد العنزي أنه تم الاطلاع على سير العمل في المشاريع على الواقع وحث المقاولين بأهمية سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها أهالي محافظة الخرج.

بالصور.. جولة ميدانية على المشاريع البلدية في الخرج

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125875.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.