بالفيديو.. الشيخ السليمان يبين حكم من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا التشهد

بيّن عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد السلام السليمان، اليوم (الخميس)، حكم من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا التشهد.
وأوضح السليمان أن الصلاة تُدرك بصلاة ركعة، مشيراً إلى أنه إذا أدرك المصلي الركعة الثانية مع الإمام من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة.
وأضاف أنه إذا جاء المصلي وقد فاتته الركعة الثانية مع الإمام ولم يدرك سوى التشهد فيجب عليه في هذه الحالة إتمام 4 ركعات بعد تسليم الإمام وكأنها صلاة الظهر.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( حكم من لم يدرك من الجمعة إلا التشهد ) pic.twitter.com/OUeMNSydbg
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 10, 2020
وفق “أخبار 24”.