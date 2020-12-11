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11/12/2020   11:45 ص

بالفيديو.. ما هي الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح “كورونا” بالمملكة؟.. استشاري يوضح

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توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، الفئات التي سيتم إعطاؤها الأولوية في المملكة للتطعيم باللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد.   

وقال الأزرقي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المملكة وبقية دول العالم سيكون لديها ترتيب للفئات التي سيتم تقديم اللقاح لها، مبيناً أنه سيتم البدء بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالفيروس.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن تلك الفئات تشمل العاملين الصحيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كون تطعيم تلك الفئات سيساهم في منع الإصابات الشديد التي تسبب الوفاة، على أن يتم توزيع اللقاح بعد ذلك على بقية المواطنين.   

بالفيديو.. ما هي الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح “كورونا” بالمملكة؟.. استشاري يوضح

طب وتداوي
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